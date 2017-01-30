Светлана Кузнецова - о St.Petersburg Ladies Trophy: "Давно ждала шанса сыграть дома"

Российская теннисистка Светлана Кузнецова подчеркнула, что с нетерпением ждет дебюта на St.Petersburg Ladies Trophy, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. 31-летняя спортсменка, дошедшая до четвертого круга турнира в Австралии, отметила, что с каждым годом ей все сложнее акклиматизироваться.

- Настроение после Австралии? - вопрос Кузнецовой.

- Хотелось бы сыграть лучше. Есть кое-какие проблемы, но все в процессе. Акклиматизация идет тяжеловато. И с каждым годом все тяжелее. Я тоже жду дебюта, ведь играть дома для меня очень необычно.

- Что для вас значит возможность сыграть родном городе?

- Переживаю, естественно. Хотелось бы сыграть хорошо. Турнир очень сильный, нужно аккуратно подходить к любому поединку. Хотелось бы находиться в лучшей форме. Необходимо подойти к первому матчу ответственно. Ожидаю сложной игры, все мысли только о первом поединке. Желание большое, но от него не все зависит.

- Забавная ситуация - про турнир в вашем родном городе вам рассказывали другие теннисистки.

- Да, ситуация сложилась интересно. В прошлом году даже мой тренер Карлос приехал помочь одной теннисистке, и у него были хорошие отзывы: красивая арена, девочки красиво выходят на корт, все здорово. Я расстроилась, что не смогла в прошлом году приехать сюда - был сложный график, играла в Кубке федерации. Я давно ждала шанса сыграть дома.

- Что планируете посетить в Петербурге?

- У меня столько планов! Но думаю только о корте. Вчера мы ходили на "Жизель", хотелось побывать на балете еще раз. Роберта Винчи рассказала, что стреляла из пушки. Правда, она затруднилась сказать, где это было (смеется). Здорово, что турнир предполагает подобные вещи для теннисисток. Хочу остаться в Петербурге подольше.

- Вчера в вашем Instagram появилось видео, как вы смотрели матч Федерер - Надаль. Теннисистам часто удается вместе увидеть подобные игры?

- Очень редко. Так сложилось, что финал Australian Open попал на день, когда все оказалось в одном клубе. Это был исторический матч! Интересно, что у нас только три человека болели за Рафу. Надаль и Федерер сделали историю для нашего спорта.