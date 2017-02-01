Светлана Кузнецова: "Никогда не думала о смене гражданства"

Россиянка Светлана Кузнецова после победы над Дарьей Гавриловой в матче второго круга турнира в Санкт-Петербурге (6:1, 6:3) отметила, что волновалась по ходу встречи. Она добавила, что не думает о смене спортивного гражданства.

– Я переживала во время первого гейма, – сказала Кузнецова. – Воспоминания о времени, когда играла в Петербурге, рвались в мою голову. Но после первого гейма смогла сконцентрироваться и сыграла хорошо, была заряжена на матч. Довольна сегодняшней игрой.

– Приятно играть при родных трибунах?

– Волнения тоже были. Это естественно. Но я умею с этим справляться. После австралийского турне была не очень довольна своим эмоциональным состоянием. Сегодняшним матчем, повторюсь, довольна, хотя итог мог быть немного другой. В конце Даша стала играть лучше, рисковать. А я отошла от правильной тактики, стала действовать более удобно для Гавриловой.

– Сегодня играли с австралийкой Гавриловой, в следующий раз с Юлией Путинцевой, представляющей Казахстан. Как вы относитесь к тому, что девушки поменяли гражданство?

Это не мой удел кого – то судить, у каждого человека свой выбор. Каждый выбирает, что для него важно, какие есть возможности. Даша заиграла гораздо лучше, переехав в Австралию, у нее стали улучшились результаты. Да и поддержка от федерации там колоссальная. Она выбрала свой путь так же, как и Юлия.

Думаю, это решение далось девочкам непросто. Никогда не рассматривала такие варианты, потому что у меня патриотичная семья . Мой отец вырастил много олимпийских чемпионов и спортсменов и всегда работал во благо страны. Для меня играть за страну, за Питер – вещь, которая впитана с молоком матери. (Намик МЕХТИЕВ)