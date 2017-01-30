Светлана Кузнецова: "Написать автобиографию, как Шарапова? Задумываюсь об этом"

Россиянка Светлана Кузнецова в преддверии старта на турнире в Санкт-Петербурге отметила, что задумывается о выпуске автобиографии, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Теннисистка также добавила, что она не следит за своей позицией и изменениями в рейтинге WTA.

– Мария Шарапова объявила о том, что скоро выпустит автобиографию. Вы не планируете?

– Если честно, задумывалась об этом. Но что именно туда включить, я не знаю. Очень много хочу рассказать, но надо думать о том, как правильно все это подать.

– Ваше выступление на Australian Open повлияло на ваше место в рейтинге WTA. Вы следите за ним?

– Лично я не слежу, но мои друзья и близкие мне часто говорят о моем месте в нем. Я не хочу этого знать, меня интересует только моя игра, мое состояние. Никогда не ставлю цели добраться до высокого места в рейтинге, это лишнее давление. Я просто получаю удовольствие от своей игры и стараюсь прибавлять.