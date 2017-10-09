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20:36 9 октября | Теннис — WTA

Светлана Кузнецова: "Надеюсь хорошо выступить на "ВТБ Кубке Кремля" и в этом году"


Российская теннисистка Светлана Кузнецова отметила, что ей всегда приятно выступать в Москве. 14 октября стартует "ВТБ Кубок Кремля". Спортсменка выиграла два последних турнира в одиночном разряде.

- Считаю, что провела этот год достойно и более стабильно, чем прошлый, - приводит пресс-служба турнира слова Кузнецовой. - Мне всегда очень приятно играть в Москве. Я никогда не думала о том, что смогу выиграть здесь хотя бы раз, а уже стала чемпионкой дважды. Надеюсь хорошо выступить и в этом году.

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http://kremlincup.ru/news/117/

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