Светлана Кузнецова: "Надеюсь хорошо выступить на "ВТБ Кубке Кремля" и в этом году"

Российская теннисистка Светлана Кузнецова отметила, что ей всегда приятно выступать в Москве. 14 октября стартует "ВТБ Кубок Кремля". Спортсменка выиграла два последних турнира в одиночном разряде.

- Считаю, что провела этот год достойно и более стабильно, чем прошлый, - приводит пресс-служба турнира слова Кузнецовой. - Мне всегда очень приятно играть в Москве. Я никогда не думала о том, что смогу выиграть здесь хотя бы раз, а уже стала чемпионкой дважды. Надеюсь хорошо выступить и в этом году.