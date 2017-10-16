Светлана Кузнецова: "На "ВТБ Кубке Кремля" буду болеть за Рублева и наших девчонок"

Российская теннисистка Светлана Кузнецова отметила, что каждый день проходит восстановление после травмы кисти, из-за которой она снялась с турнира "ВТБ Кубок Кремля". Она также добавила, что будет болеть за Андрея Рублева и российских теннисисток.

– Прохожу восстановление, каждый день езжу на физиотерапию в Новогорск, надеюсь, что в скором времени смогу играть, – приводит официальный сайт "ВТБ Кубка Кремля" слова Кузнецовой. - Правда, уже две недели хожу по докторам, рассылаю снимки, жду новостей, все говорят разное, это очень сложно, никогда с этим не сталкивалась. Нужно принять правильное решение.

На "ВТБ Кубке Кремля" буду болеть за Андрея Рублева и наших девчонок.

Напомним, турнир пройдет с 16 по 21 октября в Москве.