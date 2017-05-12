Светлана Кузнецова: "Между сетами в матче с Бушар провела работу над ошибками и стала играть лучше"

Российская тенниситка Светлана Кузнецова после матча против Эжени Бушар (6:4, 6:0) в четвертьфинале турнира в Мадриде отметила, что не знала, чего ожидать от соперницы. По словам спортсменки, в первом сете у нее немного не получалась уверенная игра.

- Я давно не играла с Бушар, поэтому не знала, чего от нее ожидать, - приводит WTA Insider слова Кузнецовой. - В первом сете могла сделать больше брейков, но что-то не получалось. В перерыве между сетами провела работу над ошибками и во втором стала играть лучше. Я контролировала ситуацию и знала, что происходит в каждый момент.