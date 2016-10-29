Светлана Кузнецова: "Меня злили некоторые вещи, которые происходили вокруг корта"

Россиянка Светлана Кузнецова после поражения на итоговом турнире WTA от Доминики Цибулковой – (1:6, 7:6 (7:2), 6:4) отметила, что ее разозлили некоторые вещи, которые происходили возле корта. Теннисистка добавила, что ее соперница действовала агрессивно в третьем сете.

– Цибулкова в третьем сете действовала очень агрессивно, а я упустила свой шанс. При счете 4:2, я начала не очень хорошо подавать, – приводит Spotface.it слова Кузнецовой. – Меня злили некоторые вещи по ходу матча, которые происходили вокруг корта. Я бы не назвала их профессиональными. Но Цибулкова играла лучше в решающий момент.