18:10 | ТЕННИС — WTA

Светлана Кузнецова: "Меня злили некоторые вещи, которые происходили вокруг корта"

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Россиянка Светлана Кузнецова после поражения на итоговом турнире WTA от Доминики Цибулковой – (1:6, 7:6 (7:2), 6:4) отметила, что ее разозлили некоторые вещи, которые происходили возле корта. Теннисистка добавила, что ее соперница действовала агрессивно в третьем сете.

– Цибулкова в третьем сете действовала очень агрессивно, а я упустила свой шанс. При счете 4:2, я начала не очень хорошо подавать, – приводит Spotface.it слова Кузнецовой. – Меня злили некоторые вещи по ходу матча, которые происходили вокруг корта. Я бы не назвала их профессиональными. Но Цибулкова играла лучше в решающий момент.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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capitan76

Она констатировала факт, а не оправдывалась: пересмотри матч. А чтобы кого-то называть слабым и ничкемным посмотри чего добился сам.

18:35

Братчанин

Оправдываться - удел слабых и никчёмных...

18:22

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