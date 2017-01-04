11:25 | ТЕННИС — WTA

Светлана Кузнецова: "Матч Касаткиной и Мугурусы? Я переключила на другой канал"

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Российская теннисистка Светлана Кузнецова подчеркнула, что не смогла полностью посмотреть матч второго круга турнира в Австралии между Дарьей Касаткиной и Гарбинье Мугурусой (7:5, 3:6, 7:6 (9:7). По ее словам, игра была настолько волнительной, что она переключила телевизор на другой канал.

Напомним, что испанская теннисистка станет соперницей Кузнецовой в четвертьфинальном матче турнира в Австралии.

– Смотрела ли я матч Касаткиной с Мугурусой? Да, – приводит пресс-служба WTA слова Кузнецовой. – Я очень переживала, поэтому не могла смотреть. Это было настолько волнительно, что я переключила на другой канал. Но это был хороший матч.

Мне кажется, что Мугуруса уверена в своих силах, а Касаткиной необходимо учиться. Она молода и неопытна, но продемонстрировала хорошую игру.

Кузнецова – в четвертьфинале турнира в Австралии

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