Светлана Кузнецова: "Когда все начинают вычислять, пропадает грация"

Россиянка Светлана Кузнецова после победы над Дарьей Гавриловой в матче второго круга турнира в Санкт-Петербурге (6:1, 6:3) рассказала о споре с судьей по ходу встречи. Она добавила, что против разнообразных спортивных гаджетов.

– Можете объяснить о чем вы спорили с судьей?

– Кстати, в Сингапуре я тоже с этим судьей ругалась, но после матча ходила извиняться. Тогда не очень хорошо себя повела во время матча, признала свою ошибку.

– Насколько быстро вы успокоились?

– Я должна быстро успокаиваться, даже если судья бывает неправ. Нужно быть профессионалом своего дела. Перестроилась быстро, и выиграла следующий розыгрыш.

– Каково ваше отношение к появлению теннисных гаджетов, пользуетесь ими?

– Слышала про программу, которая подсчитывает, как подает твой соперник. Я не считаю, что это правильно – теннис становится компьютерным видом спорт. Когда все начинают вычислять, пропадает грация. (Намик МЕХТИЕВ)