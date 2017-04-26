Светлана Кузнецова: "Когда услышала про беременность Уильямс, подумала, что меня разыгрывают"

Россиянка Светлана Кузнецова отметила, что новость о беременности Серены Уильямс ее шокировала. Также 31-летняя спортсменка подчеркнула, что очень рада за американку.

– Я думаю, что это здорово, – цитирует официальный сайт WTA Кузнецову. – Когда мой агент сообщил мне о беременности Серены, я подумала, что меня, как обычно, разыгрывают. Это отличная новость, но несколько дней я была в шоке и думала: неужели это правда? Но затем решила, что должна отправить ей сообщение. Написала ей: "Знаешь, ты застала меня врасплох". А она ответила: "Себя тоже".

Это забавно. Я очень рада за нее. Сначала была Вика Азаренко, теперь Серена – это новый стиль. Теперь, когда кто-то снимается с турнира, стоит задуматься дважды – это травма или беременность? Никогда нельзя знать наверняка.

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