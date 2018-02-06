Светлана Кузнецова: "Хочу вернуться на корт в марте или апреле"

Россиянка Светлана Кузнецова заявила, что рассчитывает в ближайшее время возобновить свою карьеру. Теннисистка продолжает восстановление после операции на левом запястье. Из-за этого повреждения Кузнецова пропустила начало сезона, в том числе Открытый чемпионат Австралии.

– Я уже тренируюсь. Сейчас занимаюсь два раза в день. Недавно стала больше нагружать левую руку, – заявила в эфире радиостанции "Спорт FM" Кузнецова. – Чувствую себя гораздо лучше. Надеюсь, что в скором времени вернусь на корт. Я собираюсь это сделать в марте-апреле. В идеале я хотела бы сыграть в марте в Индиан-Уэслле и Майами.