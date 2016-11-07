Светлана Кузнецова: "Грех жаловаться на такой сезон"

Первая ракетка России Светлана Кузнецова выразила удовлетворение своей игрой в завершившемся сезоне. Она подчеркнула, что причиной поражения в полуфинале итогового турнира WTA стала эмоциональная выхолощенность.

– Грех жаловаться на такой сезон. В прошлом я заканчивала на 20 - 25-м месте в рейтинге, а теперь вошла в "Топ-10", – сказала в эфире "Спорт FM" Кузнецова. – Подъем у меня пошел еще с победы в прошлом году на Кубке Кремля. Уже тогда почувствовала уверенность на корте. Потом сумела победить в январе в Сиднее, я ранее никогда не побеждала в первом месяце турнирного года. Потом был спад.

Затем сыграла в финале в Майами. Неплохие результаты показала на "Ролан Гаррос" и Уимблдоне. Потом тяжелый график с Олимпиадой и турнирами в Северной Америке, Бразилии. В Китае показала неплохие результаты. Снова выиграла дома на Кубке Кремля. Приняла участие в итоговом турнире, где выиграла два матча и вышла в полуфинал, но чуть-чуть не хватило в игре с Цибулковой.

Я пять турниров подряд играла, а остальные участницы турнира неделю готовились. После перелета я сразу на следующий день играла. У меня получилось два матча по 2,5 часа и одна игра на 2 часа. Полуфинал тоже получился долгим, и меня эмоционально не хватило.