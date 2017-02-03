Светлана Кузнецова: "Если еще буду играть, могу приехать на St. Petersburg Ladies Trophy в следующем году"

Россиянка Светлана Кузнецова подчеркнула, что в начале четвертьфинального матча St. Petersburg Ladies Trophy с Юлией Путинцевой (3:6, 7:6 (7:4), 5:7) играла лишь на 60 процентов, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Спортсменка разочарована тем, что на домашнем турнире не смогла показать теннис, который хотела.

– Вы подавали на матч в третьем сете, но все равно проиграли. Что произошло? – вопрос Кузнецовой.

– Игра не очень получалась, поэтому при счете 5:4 она взяла гейм на моей подаче. После этого единственное, что мне оставалось, это бороться.

– В прошлый раз вы говорили, что за вас болеют всего 150 человек вместе с тренером. На этот раз вы ощущали поддержку трибун?

– Мне было не до болельщиков – я только думала о том, как бы попасть мячом в корт. Вся концентрация уходила на это. Так или иначе, моя игра была не такой, какую я хотела бы показать у себя дома.

– Вы часто переламываете ход встречи. Казалось, так будет и сейчас. Что произошло?

– Юля играл здорово, хорошо защищалась. А я чувствовала, что играю только процентов на 60. Первые полтора сета меня вообще не было на корте, а в конце матча при счете 5:4 в мою пользу меня зажало. Думаю, это произошло из-за того, что очень переживала, очень хотела победить. Но, к сожалению, желание выиграть мне не помогло.

- Стоит ждать вашего визита в Санкт-Петербург в следующем году?

- Мне понравилось играть дома, но пока я затрудняюсь ответить на ваш вопрос. Если я все еще буду играть, то могу приехать. Но мой визит зависит от многого.

– Из россиянок борьбу за титул продолжает только Вихлянцева. Как оцените ее шансы?

– Мне сложно сказать, потому что я не видела, как она играет. Но я желаю ей удачи. Если она покажет хороший теннис, то получит шанс.