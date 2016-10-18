Светлана Кузнецова: "Думаю, Шараповой вообще по барабану, будет поддержка от коллег или нет"

Российская теннисистка Светлана Кузнецова отметила, что Марию Шарапову не интересует мнение других участниц WTA о ее дисквалификации. Ранее австралийка Саманта Стосур заявила, что россиянка не получит поддержки от своих коллег после решения CAS о сокращении срока ее отстранения.

- Думаю, что Маше вообще по барабану, будет ли поддержка от коллег или нет, - приводит "Р-Спорт" слова Кузнецовой. - Человек борется за свое право, она все правильно делает. Я так отношусь к этой ситуации. Конечно, соперницы не будут ждать, чтобы вернулась Маша и их обыграла. Как всегда, одной меньше, и все только рады. У некоторых девочек есть какая-то зависть, что она знаменитее, а еще и зарабатывает больше. Как мне вчера подруга сказала одна, это самое тупое чувство – зависть, оно ничего хорошего не принесет, а только забирает все самое светлое и душевное. Так что… Здорово, когда человек рвется заниматься тем, что он любит.