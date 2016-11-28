Светлана Кузнецова: "До сих пор помню, как просила у Сафина старую обмотку"

Россиянка Светлана Кузнецова поделилась ожиданиями от участия в предстоящем турнире WTA St.Petersburg Ladies Trophy, который пройдет с 30 января по 5 февраля 2017 года. Она добавила, что рада сыграть в родном городе.

– Мне очень приятно, и я очень рада, что сыграю на турнире в родном городе, – заявила Кузнецова. – В прошлом году, к сожалению, не получилось – тяжелый график, Кубок федерации, Australian Open. С нетерпением жду момента, когда сыграю в Петербурге. Мне кажется буду очень переживать, но постараюсь справиться. Здорово, что такие турниры проходят теперь не только в Москве.

Уверена, будет много детей, для которых этот турнир станет огромной мотивацией заниматься теннисом. Как когда-то для меня таким турниром стал St.Petersburg Open. До сих пор помню, как просила на нем у Марата Сафина старую обмотку для ракетки. Очень рада, что меня пригласили на St.Petersburg Ladies Trophy. Надеюсь, покажу достойный теннис. (Сергей ЦИММЕРМАН)