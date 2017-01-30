Светлана Кузнецова: "Было бы здорово, если бы турниры проводились поближе к дому"

Россиянка Светлана Кузнецова в преддверии турнира в Санкт-Петербурге высоко оценила организацию предстоящего соревнования. Она добавила, что хотела бы, чтобы в России проходило больше турниров такого уровня.

– Ваш отец поддержит вас?

– Он в Колумбии. Сказал, что судьба нас разводит. Когда он в Санкт-Петербурге, я улетаю. Когда я в Санкт-Петербурге, он улетает.

– Вы уже опробовали корт?

– Я успела потренироваться на центральном корте, сегодня встала совсем рано, приехала к 8:30, позанималась с Халеп на центральном корте, окончательно про корт смогу ответить после первого матча. Здесь уютный стадион, шикарная организация, отель один из лучших, это даже Халеп отметила... Я вообще хотела бы, чтобы в России чаще проводились теннисные турниры. Мы на днях с коллегой с Украины обсуждали, как было бы здорово, если бы турниры проводились поближе к дому. (Гоша ЧЕРНОВ)