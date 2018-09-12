Судья финала US Open Рамос не выходил на улицы Нью-Йорка после матча

Абитр финального матча US Open Карлос Рамос заявил, что во избежание лишних проблем не выходил на улицы Нью-Йорка после решающего матча турнира "Большого шлема" между американкой Сереной Уильямс и японкой Наоми Осакой (2:6, 4:6).

Уильямс-младшая устроила истерику, обвинив Рамоса в сексизме и воровстве после того, как тот вынес ей три предупреждения и оштрафовал на один гейм.

- Я получил сотни сообщений поддержки от семьи, коллег, игроков и экс-игроков, - приводит Portugal's Tribuna Expresso слова Рамоса. - После матча я избегал ходить по улицам, чтобы не провоцировать сложных ситуаций. У меня все хорошо, несмотря на сложившиеся обстоятельства, ситуация вышла не самой приятной.

Ранее сообщалось о том, что судьи могут начать бойкотировать матчи с участием Уильямс до тех пор, пока 36-летняя американка не извинится перед их коллегой. Также арбитры полагают, что Рамоса раскритиковали только за то, что он профессионально выполнял свою работу и рассматривают возможность создания профсоюза.

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