Судьи могут создать профсоюз после инцидента с Сереной Уильямс

Ведущие судьи рассматривают возможность создания профсоюза после инцидента в женском финале US Open с участием американки Серены Уильямс, сообщает The Guardian. Она во время решающего матч турнира "Большого шлема" против японки Наоми Осаки (2:6, 4:6) устроила истерику, обвинив арбитра Рамоса в сексизме и воровстве после того, как тот вынес ей три предупреждения и оштрафовал на один гейм.

Судьи полагают, что Рамоса раскритиковали только за то, что он профессионально выполнял свою работу.

Теннисистка за свое поведение была оштрафована на 17 тысяч долларов. Несмотря на это, она вновь обвинила судью в предвзятом отношении к теннисисткам. На ее сторону встали WTA и Ассоциация тенниса США. Арбитра поддержала ITF.

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