Суарес Наварро вышла в полуфинал турнира в Нью-Хейвене из-за отказа Квитовой

Испанка Карла Суарес Наварро вышла в полуфинал турнира в Нью-Хейвене. Испанская теннисистка выиграла первый сет, после чего чешка Петра Квитова отказалась от продолжения борьбы.

В полуфинале Карла Суарес Наварро сыграет с Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико.

Нью-Хейвен (США)

Турнир WTA Connecticut Open

Призовой фонд 799 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карла Суарес Наварро (Испания) - Петра Квитова (Чехия) - 6:3, отказ 2-го игрока