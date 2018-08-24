Суарес Наварро вышла в полуфинал турнира в Нью-Хейвене из-за отказа Квитовой

Испанка Карла Суарес Наварро вышла в полуфинал турнира в Нью-Хейвене. Испанская теннисистка выиграла первый сет, после чего чешка Петра Квитова отказалась от продолжения борьбы.
В полуфинале Карла Суарес Наварро сыграет с Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико.
Нью-Хейвен (США)
Турнир WTA Connecticut Open
Призовой фонд 799 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Карла Суарес Наварро (Испания) - Петра Квитова (Чехия) - 6:3, отказ 2-го игрока
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