Суарес Наварро встретится с Винус Уильямс в четвертьфинале в Калифорнии

Испанка Карла Суарес Наварро вышла в четвертьфинал крупного турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:2, 6:4 она переиграла американку Дэниэлл Роуз Коллинз. Суарес-Наварро семь раз взяла чужую подачу и четыре раза отдала свою. В следующем раунде испанка встретится с американкой Винус Уильямс.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 773 210 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Карла Суарес Наварро (Испания, 27) - Дэниэлл Роуз Коллинз (США, WC) - 6:2, 6:4