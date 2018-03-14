06:38 | Теннис — WTA

Суарес Наварро встретится с Винус Уильямс в четвертьфинале в Калифорнии


Испанка Карла Суарес Наварро вышла в четвертьфинал крупного турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:2, 6:4 она переиграла американку Дэниэлл Роуз Коллинз. Суарес-Наварро семь раз взяла чужую подачу и четыре раза отдала свою. В следующем раунде испанка встретится с американкой Винус Уильямс

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир WTA BNP Paribas Open 

Призовой фонд 7 773 210 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Четвертый круг 

Карла Суарес Наварро (Испания, 27) - Дэниэлл Роуз Коллинз (США, WC) - 6:2, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/indianwells/2018/

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