23:20 | ТЕННИС — WTA

Суарес Наварро, Гергес и Бек – во втором круге турнира в Линце

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Карла Суарес Наварро в матче первого круга турнира в Линце победила Мону Бартель – 6:4, 6:2. Также во второй круг пробились Сара Соррибес Тормо, Юлия Гергес, Моника Никулеску, Анетт Контавейт и Анника Бек.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Generali Ladies Linz

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Бек А. (Германия) - Пиронкова (Болгария) - 6:0, 6:4

Контавейт (Эстония) - Бушар (Канада) - 7:6(7:5), 6:4

Никулеску (Румыния) - Бренгл (США) - 4:6, 6:3, 7:5

Гергес (Германия) - Хаас Б. (Австрия, WC) - 6:4, 6:4

Соррибес Тормо (Испания, Q) - Остапенко (Латвия) - 7:6(7:3), 6:4

Суарес Наварро (Испания, 4) - Бартель (Германия) - 6:4, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/linz/2016/

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