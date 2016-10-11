Суарес Наварро, Гергес и Бек – во втором круге турнира в Линце

Карла Суарес Наварро в матче первого круга турнира в Линце победила Мону Бартель – 6:4, 6:2. Также во второй круг пробились Сара Соррибес Тормо, Юлия Гергес, Моника Никулеску, Анетт Контавейт и Анника Бек.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Generali Ladies Linz

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Бек А. (Германия) - Пиронкова (Болгария) - 6:0, 6:4

Контавейт (Эстония) - Бушар (Канада) - 7:6(7:5), 6:4

Никулеску (Румыния) - Бренгл (США) - 4:6, 6:3, 7:5

Гергес (Германия) - Хаас Б. (Австрия, WC) - 6:4, 6:4

Соррибес Тормо (Испания, Q) - Остапенко (Латвия) - 7:6(7:3), 6:4

Суарес Наварро (Испания, 4) - Бартель (Германия) - 6:4, 6:2