Стрыцова, Остапенко и Дэвис - в третьем круге турнира в Новой Зеландии

Чешка Барбора Стрыцова вышла в четвертьфинал турнира в Окленде, обыграв соотечественницу Люси Шафаржову со счетом 7:5, 3:6, 7:6 (7:4). Также в следующий раунд вышла Елена Остапенко из Латвии.
Окленд (Новая Зеландия)
Турнир WTA ASB Classic
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Стрыцова (Чехия, 4) – Шафаржова (Чехия) – 7:5, 3:6, 7:6 (7:4)
Дэвис (США) – Нара (Япония) – 6:3, 6:3
Остапенко (Латвия, 7) – Лучич-Барони (Хорватия) – 6:2, 7:6 (7:3)
Винчи (Италия, 8) - Дои (Япония) - 6:4, 6:2