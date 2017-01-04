Стрыцова, Остапенко и Дэвис - в третьем круге турнира в Новой Зеландии

Чешка Барбора Стрыцова вышла в четвертьфинал турнира в Окленде, обыграв соотечественницу Люси Шафаржову со счетом 7:5, 3:6, 7:6 (7:4). Также в следующий раунд вышла Елена Остапенко из Латвии.

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир WTA ASB Classic

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Стрыцова (Чехия, 4) – Шафаржова (Чехия) – 7:5, 3:6, 7:6 (7:4)

Дэвис (США) – Нара (Япония) – 6:3, 6:3

Остапенко (Латвия, 7) – Лучич-Барони (Хорватия) – 6:2, 7:6 (7:3)

Винчи (Италия, 8) - Дои (Япония) - 6:4, 6:2