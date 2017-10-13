21:25 | Теннис — WTA

Стрыцова и Голубич вышли в полуфинал турнира в Линце


Чешка Барбора Стрыцова обыграла немку Татьяну Марию в матче 1/4 финала турнира WTA в Линце. В другой встрече швейцарка Виктория Голубич одолела шведку Юханну Ларссон.

В полуфинале Стрыцова сыграет с румынкой Михаэлой Бузарнеску, а Голубич - с победительницей матча Магдалена Рыбарикова - Сорана Кирстя.

Линц (Австрия) 

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Голубич (Швейцария) - Ларссон (Швеция) - 6:3, 6:1

Стрыцова (Чехия, 2) - Мария (Германия, 7) - 6:1, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/linz/2017/

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