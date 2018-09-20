Стрыцова, Азаренко и Векич пробились в 1/4 финала в Токио

На турнире WTA в Токио (Япония) состоялись матчи второго круга. В 1/4 финала пробились чешка Барбора Стрыцова, белоруска Виктория Азаренко и хорватка Донна Векич.

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open

Призовой фонд 733 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Барбора Стрыцова (Чехия, 8) - Анетт Контавейт (Эстония) - 7:6(7:5), 3:6, 7:5

Виктория Азаренко (Белоруссия, WC) - Эшли Барти (Австралия, 7) - 6:4, 6:2

Донна Векич (Хорватия) - Джоанна Конта (Великобритания) - 6:3, 7:5