Страшное падение Дарьи Касаткиной

Россиянка Дарья Касаткина не смогла завершить матч первого круга на турнире в Риме с Барборой Стрыцовой, в котором выиграла первый сет (6:4). При счете 3:3 и "ровно" теннисистка, которой 7 мая исполнилось 20 лет, побежала к укороченному мячу, но подвернула ногу и упала. На корт к Касаткиной незамедлительно вышел врач. После перерыва она попыталась продолжить игру, но со слезами на глазах отказалась от продолжения борьбы.