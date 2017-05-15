14:58 | ТЕННИС — WTA

Страшное падение Дарьи Касаткиной

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Россиянка Дарья Касаткина не смогла завершить матч первого круга на турнире в Риме с Барборой Стрыцовой, в котором выиграла первый сет (6:4). При счете 3:3 и "ровно" теннисистка, которой 7 мая исполнилось 20 лет, побежала к укороченному мячу, но подвернула ногу и упала. На корт к Касаткиной незамедлительно вышел врач. После перерыва она попыталась продолжить игру, но со слезами на глазах отказалась от продолжения борьбы.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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John0201

связки, через пару месяцев опять будет в строю

15:20

shpasic

смотрю врач "незамедлительно" подошёл.

15:05