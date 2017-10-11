Стосур победила Радванску и вышла в третий круг турнира в Гонконге

Австралийка Саманта Стосур обыграла Агнешку Радванску из Польши во втором круге турнира в Гонконге со счетом 3:6, 6:4, 6:0. В следующем раунде она встретится с победителем пары Луксика Кумхум - Ван Цян.
Гонконг (Китай)
Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Стосур (Австралия) - Радванска А. (Польша, 4) - 3:6, 6:4, 6:0
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dimyarovoy
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16:37
shpasic
никто не хочет с Шараповой играть)
16:35