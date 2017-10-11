16:30 | Теннис — WTA

Стосур победила Радванску и вышла в третий круг турнира в Гонконге

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Австралийка Саманта Стосур обыграла Агнешку Радванску из Польши во втором круге турнира в Гонконге со счетом 3:6, 6:4, 6:0. В следующем раунде она встретится с победителем пары Луксика Кумхум - Ван Цян.

Гонконг (Китай)

Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Стосур (Австралия) - Радванска А. (Польша, 4) - 3:6, 6:4, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/hongkong/2017/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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dimyarovoy

Недавно наткнулся на блог мужика который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

16:37

shpasic

никто не хочет с Шараповой играть)

16:35