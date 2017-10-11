Стосур победила Радванску и вышла в третий круг турнира в Гонконге

Австралийка Саманта Стосур обыграла Агнешку Радванску из Польши во втором круге турнира в Гонконге со счетом 3:6, 6:4, 6:0. В следующем раунде она встретится с победителем пары Луксика Кумхум - Ван Цян.

Гонконг (Китай)

Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Стосур (Австралия) - Радванска А. (Польша, 4) - 3:6, 6:4, 6:0