Стосур одержала первую победу после перелома руки

Австралийка Саманта Стосур в первом круге турнира в Пекине обыграла представительницу Чехии Катерину Синякову. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2.

Отметим, что для победительницы US Open 2011 года этот успех стал первым после перелома руки, который она получила в конце весны. Стосур вернулась на корт в начале сентября, но в трех первых матчах она потерпела три поражения.

Во втором круге австралийска сыграет с представительницей Латвии Еленой Остапенко.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 6 381 679 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Стосур (Австралия) - Синякова (Чехия) - 6:3, 6:2