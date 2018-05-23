Стосур не пустила Гаврилову в четвертьфинал турнира в Страсбурге

Первая ракетка турнира в Страсбурге Эшли Барти взяла верх над француженкой Полин Пармантье – 6:1, 6:4. Саманта Стосур взяла верх в австралийском дерби с Дарьей Гавриловой – 6:3, 6:4.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Эшли Барти (Австралия, 1) – Полин Пармантье (Франция) – 6:1, 6:4

Саманта Стосур (Австралия) – Дарья Гаврилова (Австралия, 2) – 6:3, 6:4

Си Сувэй (Тайвань, 8) – Люси Шафаржова (Чехия, WC) – 6:2, 6:3