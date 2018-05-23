Стосур не пустила Гаврилову в четвертьфинал турнира в Страсбурге

Первая ракетка турнира в Страсбурге Эшли Барти взяла верх над француженкой Полин Пармантье – 6:1, 6:4. Саманта Стосур взяла верх в австралийском дерби с Дарьей Гавриловой – 6:3, 6:4.
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Эшли Барти (Австралия, 1) – Полин Пармантье (Франция) – 6:1, 6:4
Саманта Стосур (Австралия) – Дарья Гаврилова (Австралия, 2) – 6:3, 6:4
Си Сувэй (Тайвань, 8) – Люси Шафаржова (Чехия, WC) – 6:2, 6:3
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