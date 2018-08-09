Стивенс вышла в четвертьфинал турнира в Монреале, обыграв Суарес Наварро

Американская теннисистка Слоан Стивенс, посеянная на турнире WTA в Монреале под третьим номером, в третьем круге обыграла испанку Карлу Суарес Наварро – 6:2, 7:5. В четвертьфинале она встретится с победительницей пары Анастасия Севастова (Латвия) – Юлия Гергес (Германия).
Монреаль (Канада)
Турнир WTA Coupe Rogers presentee par Banque Nationale
Призовой фонд 2 820 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Слоан Стивенс (США, 3) – Карла Суарес Наварро (Испания, Q) – 6:2, 7:5.
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