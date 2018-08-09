19:58 | Теннис — WTA

Стивенс вышла в четвертьфинал турнира в Монреале, обыграв Суарес Наварро


Американская теннисистка Слоан Стивенс, посеянная на турнире WTA в Монреале под третьим номером, в третьем круге обыграла испанку Карлу Суарес Наварро – 6:2, 7:5. В четвертьфинале она встретится с победительницей пары Анастасия Севастова (Латвия) – Юлия Гергес (Германия).

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Coupe Rogers presentee par Banque Nationale

Призовой фонд 2 820 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Слоан Стивенс (США, 3) – Карла Суарес Наварро (Испания, Q) – 6:2, 7:5.

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/rogers/2018/

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