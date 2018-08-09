Стивенс вышла в четвертьфинал турнира в Монреале, обыграв Суарес Наварро

Американская теннисистка Слоан Стивенс, посеянная на турнире WTA в Монреале под третьим номером, в третьем круге обыграла испанку Карлу Суарес Наварро – 6:2, 7:5. В четвертьфинале она встретится с победительницей пары Анастасия Севастова (Латвия) – Юлия Гергес (Германия).

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Coupe Rogers presentee par Banque Nationale

Призовой фонд 2 820 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Слоан Стивенс (США, 3) – Карла Суарес Наварро (Испания, Q) – 6:2, 7:5.