Стивенс успешно перенесла операцию на ноге и планирует вернуться на корт летом

Американская теннисистка Слоан Стивенс перенесла операцию на левой ноге. 23-летняя спортсменка получила травму в прошлом году и пропустила Олимпийские игры в Бразилии. Стивенс планирует вернуться на корт ближайшим летом.
– Хорошая новость заключается в том, что операция прошла успешно. Восстановительный период начался. Планирую вернуться на корт летом 2017 года. Пожелайте мне удачи. С нетерпением жду возвращения.
.@SloaneStephens undergoes foot surgery.– WTA (@WTA) 11 февраля 2017 г.
Aiming to return this Summer--> https://t.co/qlYlri907Z pic.twitter.com/rxSiRJNZ9P