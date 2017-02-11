10:19 | ТЕННИС — WTA

Стивенс успешно перенесла операцию на ноге и планирует вернуться на корт летом

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Американская теннисистка Слоан Стивенс перенесла операцию на левой ноге. 23-летняя спортсменка получила травму в прошлом году и пропустила Олимпийские игры в Бразилии. Стивенс планирует вернуться на корт ближайшим летом.

– Хорошая новость заключается в том, что операция прошла успешно. Восстановительный период начался. Планирую вернуться на корт летом 2017 года. Пожелайте мне удачи. С нетерпением жду возвращения.

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