Стивенс обыграла Кербер и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Американка Слоан Стивенс обыграла Ангелик Кербер из Германии в заключительном матче Красной группы Итогового турнира WTA. Пятая "сеяная" теннисистка одержала все три победы и заняла первое место в группе. Ее соперницей в полуфинале станет представительница Чехии Каролина Плишкова.

В другом полуфинале украинка Элина Свитолина сыграет с бельгийкой Кики Бертенс. Напомним, что первая ракетка мира Симона Халеп вынуждена была сняться с турнира.

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Красная группа

Слоан Стивенс (США, 5) - Ангелик Кербер (Германия, 1) - 6:3, 6:3