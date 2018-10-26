16:32 | Теннис — WTA

Стивенс обыграла Кербер и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

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Американка Слоан Стивенс обыграла Ангелик Кербер из Германии в заключительном матче Красной группы Итогового турнира WTA. Пятая "сеяная" теннисистка одержала все три победы и заняла первое место в группе. Ее соперницей в полуфинале станет представительница Чехии Каролина Плишкова.

В другом полуфинале украинка Элина Свитолина сыграет с бельгийкой Кики Бертенс. Напомним, что первая ракетка мира Симона Халеп вынуждена была сняться с турнира.

Сингапур (Сингапур) 

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global 

Призовой фонд 7 000 000 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Красная группа 

Слоан Стивенс (США, 5) - Ангелик Кербер (Германия, 1) - 6:3, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/championships/2018/

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