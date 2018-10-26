Стивенс обыграла Кербер и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Американка Слоан Стивенс обыграла Ангелик Кербер из Германии в заключительном матче Красной группы Итогового турнира WTA. Пятая "сеяная" теннисистка одержала все три победы и заняла первое место в группе. Ее соперницей в полуфинале станет представительница Чехии Каролина Плишкова.
В другом полуфинале украинка Элина Свитолина сыграет с бельгийкой Кики Бертенс. Напомним, что первая ракетка мира Симона Халеп вынуждена была сняться с турнира.
Сингапур (Сингапур)
Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global
Призовой фонд 7 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Красная группа
Слоан Стивенс (США, 5) - Ангелик Кербер (Германия, 1) - 6:3, 6:3
Дополнительная информация
Загрузка...