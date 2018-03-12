Стивенс обыграла Азаренко в Индиан-Уэллсе и вышла на Касаткину

Американская теннисистка Слоан Стивенс во втором круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе обыграла белоруску Викторию Азаренко - 6:1, 7:5. В следующем раунде спортсменка из США встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 7 773 210 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Слоан Стивенс (США, 13) - Виктория Азаренко (Белоруссия, WC) - 6:1, 7:5
Каролина Плишкова (Чехия, 5) - Чжан Шуай (Китай, 32) - 7:5, 5:7, 6:3
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