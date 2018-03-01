Стивенс, Младенович, Гаврилова и Чжан Шуай - в четвертьфинале турнира в Акапулько

Первые четыре номера посева турнира WTA в Акапулько успешно преодолели второй круг. Слоан Стивенс обыграла Аранчу Рус, Кристина Младенович справилась с Беатрис Хаддад Майя, Дарья Гаврилова победила Ренату Сарасуу, а Чжан Шуай переиграла Жиль Белен Тейчманн.

Также в четвертьфинал вышли Вероника Сепеде Ройг, Леся Цуренко, Штефани Фегеле и Ребекка Петерссон.

Акапулько (Мексика)

Турнир WTA Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Сепеде Ройг (Парагвай) - Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 5) - 7:6 (7:3), 6:1

Дарья Гаврилова (Австралия, 3, WC) - Рената Сарасуа (Мексика, WC) - 7:5, 6:3

Леся Цуренко (Украина, 7) - Арина Родионова (Австралия) - 6:3, 6:1

Слоан Стивенс (США, 1) - Аранча Рус (Голландия, Q) - 5:7, 7:6 (8:6), 6:0

Штефани Фегеле (Швейцария) - Мария Саккари (Греция) - 6:3, 6:4

Кристина Младенович (Франция, 2) - Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) - 3:6, 6:3, 7:5

Ребекка Петерссон (Швеция, Q) - Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) - 6:1, 6:4

Чжан Шуай (Китай, 4) - Жиль Белен Тейчманн (Швейцария) - 7:6 (7:5), 6:4