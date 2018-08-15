Стивенс и Соболенко вышли в третий круг турнира в Цинциннати

Американка Слоан Стивенс, посеянная на турнире в Цинциннати под третьим номером, в матче второго круга обыграла немку Татьяну Марию. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2.
Также в третий круг американского турнира вышла представительница Белоруссии Арина Соболенко. Она в трех сетах сломила сопротивление чешки Каролины Плишковой - 2:6, 6:3, 7:5.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Слоан Стивенс (США, 3) - Татьяна Мария (Германия, Q) - 6:3, 6:2,
Арина Соболенко (Белоруссия) - Каролина Плишкова (Чехия, 9) - 2:6, 6:3, 7:5
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