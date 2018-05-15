Стивенс, Цибулкова и Гаврилова вышли во второй круг турнира в Риме, Вихлянцева - нет

Американка Слоан Стивенс переиграла Барбору Стрыцову в матче первого круга турнира в Риме. В других встречах россиянка Наталья Вихлянцева уступила Дарье Гавриловой из Австралии, эстонка Анетт Контавейт одолела американку Коко Вандевеге, а Доминика Цибулкова из Словакии оказалась сильнее итальянки Франческа Скьявоне​.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 050 970 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Слоан Стивенс (США, 9) - Барбора Стрыцова (Чехия) - 6:7 (4:7), 6:3, 6:1

Анетт Контавейт (Эстония) - Коко Вандевеге (США, 12) - 6:1, 6:1

Доминика Цибулкова (Словакия) - Франческа Скьявоне (Италия, WC) - 6:1, 6:7 (5:7), 6:2

Дарья Гаврилова (Австралия) - Наталья ВИХЛЯНЦЕВА (Россия, Q) - 5:7, 6:4, 6:3

Чжан Шуай (Китай) - Михаэла Бузарнеску (Румыния) - 6:3, 7:6 (7:2)

Элисон Ван Уйтванк (Бельгия, Q) - Саманта Стосур (Австралия, WC) - 6:7 (6:8), 6:3, 6:2