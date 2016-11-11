Стив Саймон: "Все будут рады возвращению Шараповой"

Глава WTA Стив Саймон подчеркнул, что болельщики будут рады возвращению Марии Шараповой на корты. Сейчас теннисистка отбывает свою дисквалификацию за употребление мельдония, запрещенного ВАДА. Срок ее отстранения заканчивается в апреле 2017 года.

- Я считаю, что болельщики и весь тур будут приветствовать Марию при возвращении, - приводит CNN слова Саймона. - Он провела трудный год и показала потрясающую хладнокровность. Мне понравилось, что она взяла ответственность за свои действия. Пусть это станет примером для других спортсменов. Она смогла пройти через весь этот процесс и не потеряла своего статуса знаменитости. С другой стороны, Мария понесла большое наказание. Она заплатила огромный штраф, потеряла позиции в рейтинге и доход.