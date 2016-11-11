10:57 | ТЕННИС — WTA

Стив Саймон: "Все будут рады возвращению Шараповой"

0
0
0

Глава WTA Стив Саймон подчеркнул, что болельщики будут рады возвращению Марии Шараповой на корты. Сейчас теннисистка отбывает свою дисквалификацию за употребление мельдония, запрещенного ВАДА. Срок ее отстранения заканчивается в апреле 2017 года.

- Я считаю, что болельщики и весь тур будут приветствовать Марию при возвращении, - приводит CNN слова Саймона. - Он провела трудный год и показала потрясающую хладнокровность. Мне понравилось, что она взяла ответственность за свои действия. Пусть это станет примером для других спортсменов. Она смогла пройти через весь этот процесс и не потеряла своего статуса знаменитости. С другой стороны, Мария понесла большое наказание. Она заплатила огромный штраф, потеряла позиции в рейтинге и доход. 

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ