08:23 | ТЕННИС — WTA

Стив Саймон: "Очень жаль, что Серена Уильямс не сыграет в Сингапуре"

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Глава WTA Стив Саймон выразил разочарование в связи с тем, что американка Серена Уильямс пропустит итоговый турнир WTA в Сингапуре из-за травмы плеча. Соревнование пройдет с 23 по 30 октября. Ранее на него отобрались немка Ангелик Кербер, полька Агнешка Радванска, румынка Симона Халеп, чешка Каролина Плишкова, испанка Гарбинье Мугуруса, словачка Доминика Цибулкова и американка Мэдисон Кис.

– Мы разочарованы не меньше, чем болельщики, – цитирует пресс-служба WTA Саймона. – Мы желаем Серене скорейшего выздоровления и ждем ее обратно в состоянии полной готовности биться за победы.

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