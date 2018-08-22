Соснович уступила Гарсии во втором круге турнира в Нью-Хейвене

Белорусска Александр Соснович проиграла француженке Каролин Гарсии во втором круге турнира в Нью-Хейвене. В других встречах Карла Суарес Наварро одолела Джоанну Конту, Юлия Гергес переиграла Даяну Ястремскую, а Аннет Контавейт одолела Полин Пармантье.
Нью-Хейвен (США)
Турнир WTA Connecticut Open
Призовой фонд 799 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Белинда Бенчич (Швейцария, LL) - Камила Джорджи (Италия, Q) - 6:4, 6:4
Анетт Контавейт (Эстония) - Полин Пармантье (Франция, LL) - 3:6, 6:2, 6:2
Карла Суарес Наварро (Испания) - Джоанна Конта (Великобритания) - 0:0 отказ 2-го игрока
Каролин Гарсия (Франция) - Александра Соснович (Белоруссия) - 6:7 (2:7), 6:2, 6:4
Юлия Гергес (Германия) - Даяна Ястремская (Украина) - 6:4, 3:6, 6:4