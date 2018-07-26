Соснович победила Родину и сыграет с Севастовой в четвертьфинале Moscow River Cup

Латвийка Анастасия Севастова вышла в четвертьфинал Moscow River Cup. Третья "сеяная" теннисистка одолела Ирину Марию Бару в трех сетах.
В 1/4 финала соперницей Севастовой станет белоруска Александра Александра Соснович, которая одолела россиянку Евгению Родину.
Москва (Россия)
Турнир WTA Moscow River Cup presented by Ingrad
Призовой фонд 626 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Александра Соснович (Белоруссия, 5) - Евгения РОДИНА (Россия) - 7:5, 6:2
Анастасия Севастова (Латвия, 3) - Ирина Мария Бара (Румыния, LL) - 6:2, 6:7 (5:7), 6:4
Дополнительная информация
Материалы других СМИ