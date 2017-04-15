Соснович и Стрыцова не смогли выйти в финал турнира в Биле

Представительница Эстонии Анетт Контавейт в трех сетах одолела Александру Соснович из Белоруссии в полуфинале турнира ATP в Биле. Ее следующей соперницей станет чешка Маркета Вондроушова, обыгравшая свою соотечественницу Барбору Стрыцову. Отметим, что Вондроушова сумела дойти до финала, несмотря на то, что ей пришлось пройти через сито квалификации.

Биль (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Biel Bienne

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Вондроушова (Чехия, Q) – Стрыцова (Чехия, 1) – 7:6 (7:3), 6:2

Контавейт (Эстония) – Соснович (Белоруссия, Q) – 6:4, 4:6, 7:5