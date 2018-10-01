Соснович и Плишкова - во втором круге турнира в Пекине

В матче первого круга турнира в Пекине Александра Соснович из Белоруссии обыграла румынку Михаэла Бузарнеску со счетом 6:3, 6:1. Также во второй круг вышла хорватка Петра Мартич и чешки Катержина Синякова и Каролина Плишкова.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 7 275 114 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Петра Мартич (Хорватия) – Барбора Стрыцова (Чехия) – 6:2, 6:3
Александра Соснович (Белоруссия) – Михаэла Бузарнеску (Румыния) – 6:3, 6:1
Катержина Синякова (Чехия, Q) – Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) – 7:5, 6:4
Каролина Плишкова (Чехия, 7) – Саманта Стосур (Австралия, WC) – 6:4, 6:4