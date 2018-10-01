Соснович и Плишкова - во втором круге турнира в Пекине

В матче первого круга турнира в Пекине Александра Соснович из Белоруссии обыграла румынку Михаэла Бузарнеску со счетом 6:3, 6:1. Также во второй круг вышла хорватка Петра Мартич и чешки Катержина Синякова и Каролина Плишкова.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 7 275 114 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Петра Мартич (Хорватия) – Барбора Стрыцова (Чехия) – 6:2, 6:3

Александра Соснович (Белоруссия) – Михаэла Бузарнеску (Румыния) – 6:3, 6:1

Катержина Синякова (Чехия, Q) – Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) – 7:5, 6:4

Каролина Плишкова (Чехия, 7) – Саманта Стосур (Австралия, WC) – 6:4, 6:4