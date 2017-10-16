Соперница Шараповой прибудет в Москву в понедельник вечером

Как стало известно "СЭ", соперница Марии Шараповой по матчу первого круга "ВТБ Кубка Кремля" словачка Магдалена Рыбарикова прибудет в Москву в понедельник вечером. Накануне она играла в финале турнира в австрийском Линце, где уступила Барборе Стрыцовой 4:6, 1:6. По некоторым данным, у словацкой теннисистки, "посеянной" в Москве под 8-м номером, имеется повреждение, полученное в полуфинальном матче.

Сама Шарапова прилетела в Москву из Тяньцзина, где завоевала 36-й за карьеру и первый за 2,5 года титул, рано утром в понедельник. Она отменила дневную тренировку и отдыхает в отеле. В "Олимпийском" появились только ее тренер и спарринг-партнер. Матч между россиянкой и словачкой состоится во вторник в рамках дневной сессии – не ранее 14:30. (Мария НИКУЛАШКИНА)