Соболенко, Контавейт и Цян вышли в полуфинал турнира WTA в Китае

Белоруска Арина Соболенко, эстонка Анетт Контавейт и представительница Китая Ван Цян прошли в полуфинал турнира WTA в Ухане (Китай). Соболенко обыграла представительницу Словакии Доминику Цибулкову, Контавейт - чешку Катерину Синякову, а Цян - Монику Пуиг из Пуэрто-Рико.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 746 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Арина Соболенко (Белоруссия) - Доминика Цибулкова (Словакия) - 7:5, 6:3

Анетт Контавейт (Эстония) - Катерина Синякова (Чехия, Q) - 6:4, 6:4

Ван Цян (Китай, WC) - Моника Пуиг (Пуэрто-Рико, Q) - 6:3, 6:1