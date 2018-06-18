Соболенко и Контавейт проиграли в первом круге турнира в Мальорке

Две "сеяные" теннисистки не смогли пробиться во второй круг турнира в Мальорке. Арина Соболенко уступила Элисон ван Уйтванк, а Анетт Контавейт - Татьяне Марии.

Мальорка (Испания)

Турнир WTA Mallorca Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Карина Виттхефт (Германия) - Франческа Скьявоне (Италия, WC) - 6:1, 6:7(2:7), 6:3

Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) - Арина Соболенко (Белоруссия, 8) - 3:6, 6:4, 6:2

Татьяна Мария (Германия) - Анетт Контавейт (Эстония, 4) - 3:6, 6:4, 6:3

Саманта Стосур (Австралия) - Маркета Вондроушова (Чехия) - 6:2, 7:5