СМИ: Суд Калифорнии вынес решение в пользу Азаренко

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко​ стала на один шаг ближе к возобновлению своей профессиональной карьеры. Как сообщает TMZ Sports, суд Калифорнии вынес решение в пользу 28-летней белоруски в деле по опеке над сыном, которого она родила 19 декабря 2016 года. Спортсменка настаивает на том, что дело должно рассматриваться не в США, а на ее родине - в Белоруссии. У отца ребенка Билли Макги есть 3 недели, чтобы обжаловать решение.

Напомним, что Азаренко не играет с июля прошлого года, поскольку ее бывший молодой человек, с которым она рассталась после Уимблдона, инициировал судебное дело, и пока не вынесено окончательного решения, ребенку запрещено покидать Калифорнию, а оставлять его и уезжать на турниры в одиночестве теннисистка не намерена.