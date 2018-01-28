СМИ: Шарапова начала встречаться с предпринимателем Гликсом

Россиянка Мария Шарапова начала встречаться с английским предпринимателем Александром Гликсом, утверждает Daily Mail. Пара запечатлена при выходе из аэропорта Лос-Анджелеса, после чего они уехали в одном такси.
Отмечается, что Шарапова и Гликс посетили студию известного американского скульптора Тома Сакса в Нью-Йорке. Молодые люди пока не подтвердили информацию об отношениях.
Гликс является одним из основателей аукционного дома Paddle8. Напомним, что ранее Шарапова встречалась с баскетболистом Сашей Вуячичем и с теннисистом Григором Димитровым.
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Podvodnik
Бедная Маша. Очередной кавалер её имеет и не доволен, собака. А может они её не удовлетворяют. Пора старушке замуж.
19:10
Массарагж
Ну и где фото Александра Гликсома???
17:27
stare1
Beard иди в жопу.
17:26
Beard
И тут англосаксы гадят,"прут" икону российского тенниса!Алё,путриоты,куда смотрим?Кто виноват?Бах,Родченко,Маккларен?Что делать?!
16:52
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Любит Маруся ""дружбу народов"".... каждый раз выбирает "орган" другой национальности....
16:05
oleg.bob
Любвеобильная ты наша, Маша!
15:50
КОТЛИН
Некуда пробы ставить! И газете и этому персонажу. Выигрывать уже не может, так попиариться. Шла бы на пенсию.
15:06
armi
Перепечатывать гамммно из самой грязной газетенки Туманного Альбиона - С-Э скатилась уже ниже плинтуса!!!!
14:36
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
ЭТО --- супер спортивная новость.... Газета РЕАЛЬНО приобретает всё более и более золотисто--жёлтый окрас.......
14:35