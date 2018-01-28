14:00 | Теннис — WTA

СМИ: Шарапова начала встречаться с предпринимателем Гликсом

Мария ШАРАПОВА. Фото AFP
Мария ШАРАПОВА. Фото AFP
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Россиянка Мария Шарапова начала встречаться с английским предпринимателем Александром Гликсом, утверждает Daily Mail. Пара запечатлена при выходе из аэропорта Лос-Анджелеса, после чего они уехали в одном такси.

Отмечается, что Шарапова и Гликс посетили студию известного американского скульптора Тома Сакса в Нью-Йорке. Молодые люди пока не подтвердили информацию об отношениях.

Гликс является одним из основателей аукционного дома Paddle8. Напомним, что ранее Шарапова встречалась с баскетболистом Сашей Вуячичем и с теннисистом Григором Димитровым.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
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Podvodnik

Бедная Маша. Очередной кавалер её имеет и не доволен, собака. А может они её не удовлетворяют. Пора старушке замуж.

19:10

Массарагж

Ну и где фото Александра Гликсома???

17:27

stare1

Beard иди в жопу.

17:26

Beard

И тут англосаксы гадят,"прут" икону российского тенниса!Алё,путриоты,куда смотрим?Кто виноват?Бах,Родченко,Маккларен?Что делать?!

16:52

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Любит Маруся ""дружбу народов"".... каждый раз выбирает "орган" другой национальности....

16:05

oleg.bob

Любвеобильная ты наша, Маша!

15:50

КОТЛИН

Некуда пробы ставить! И газете и этому персонажу. Выигрывать уже не может, так попиариться. Шла бы на пенсию.

15:06

armi

Перепечатывать гамммно из самой грязной газетенки Туманного Альбиона - С-Э скатилась уже ниже плинтуса!!!!

14:36

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

ЭТО --- супер спортивная новость.... Газета РЕАЛЬНО приобретает всё более и более золотисто--жёлтый окрас.......

14:35