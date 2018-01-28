СМИ: Шарапова начала встречаться с предпринимателем Гликсом

Россиянка Мария Шарапова начала встречаться с английским предпринимателем Александром Гликсом, утверждает Daily Mail. Пара запечатлена при выходе из аэропорта Лос-Анджелеса, после чего они уехали в одном такси.

​Отмечается, что Шарапова и Гликс посетили студию известного американского скульптора Тома Сакса в Нью-Йорке. Молодые люди пока не подтвердили информацию об отношениях.

Гликс является одним из основателей аукционного дома Paddle8. Напомним, что ранее Шарапова встречалась с баскетболистом Сашей Вуячичем и с теннисистом Григором Димитровым.