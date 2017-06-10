СМИ: Шарапова может пропустить турнира в Бирмингеме

Российская теннисистка Мария Шарапова может пропустить турнир в Бирмингеме из-за травмы, утверждает Daily Mail. Спортсменка получила от организаторов wild card и должна начать соревнование в основной сетке. Примечательно, что россиянка не выступала в Бирмингеме на протяжении семи лет. Возможный отказ Шараповой от участия всерьез обеспокоил организаторов и телекомпании, купившие права на показ матчей.

Напомним, в мае Шарапова не смогла завершить матч с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони из-за травмы бедра.