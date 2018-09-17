17:48 | Теннис — WTA

СМИ: Шарапова досрочно завершила сезон

Мария Шарапова. Фото USA TODAY Sports
Мария Шарапова. Фото USA TODAY Sports
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Российская теннисистка Мария Шарапова больше не выступит в нынешнем году, такую информацию распространил журналист New York Times Бен Ротенберг. 

- Мария Шарапова завершает сезон-2018. Она не выступит в Пекине, Тяньцзине и Москве, чтобы отдохнуть и набраться сил. Шарапова планирует вернуться на корт в начале 2019 года, она отправится на турнир в Шэньчжэне, - написал Ротенберг в Твиттере.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявлял, что 31-летняя Шарапова примет участие в турнире "ВТБ Кубок Кремля", который пройдет в Москве с 13 по 21 октября.

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