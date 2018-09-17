СМИ: Шарапова досрочно завершила сезон

Российская теннисистка Мария Шарапова больше не выступит в нынешнем году, такую информацию распространил журналист New York Times Бен Ротенберг.

- Мария Шарапова завершает сезон-2018. Она не выступит в Пекине, Тяньцзине и Москве, чтобы отдохнуть и набраться сил. Шарапова планирует вернуться на корт в начале 2019 года, она отправится на турнир в Шэньчжэне, - написал Ротенберг в Твиттере.

Maria Sharapova is shutting down her 2018 season, withdrawing from Beijing, Tianjin, and Moscow to rest and recuperate.



She plans to return at WTA Shenzhen to start the 2019 season, per her team. – Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 17 сентября 2018 г.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявлял, что 31-летняя Шарапова примет участие в турнире "ВТБ Кубок Кремля", который пройдет в Москве с 13 по 21 октября.