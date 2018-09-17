СМИ: Шарапова досрочно завершила сезон

Российская теннисистка Мария Шарапова больше не выступит в нынешнем году, такую информацию распространил журналист New York Times Бен Ротенберг.
- Мария Шарапова завершает сезон-2018. Она не выступит в Пекине, Тяньцзине и Москве, чтобы отдохнуть и набраться сил. Шарапова планирует вернуться на корт в начале 2019 года, она отправится на турнир в Шэньчжэне, - написал Ротенберг в Твиттере.
Maria Sharapova is shutting down her 2018 season, withdrawing from Beijing, Tianjin, and Moscow to rest and recuperate.– Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 17 сентября 2018 г.
She plans to return at WTA Shenzhen to start the 2019 season, per her team.
Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявлял, что 31-летняя Шарапова примет участие в турнире "ВТБ Кубок Кремля", который пройдет в Москве с 13 по 21 октября.