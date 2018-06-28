СМИ: Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест и пожаловалась на предвзятое отношение

14 июня американская теннисистка Серена Уильямс отказалась сдать тест на допинг, сообщает Deadspin.

По информации издания, в этот день к спортсменке пришел допинг-офицер. Он прибыл в 8.30 утра по местному времени, спортсменки в этот момент не было дома. Теннисистка вступила в конфликт с офицером, он отказывался уходить без теста на допинг. При этом американка позвонила руководителю WTA Стиву Саймону и пожаловалась, что ее слишком часто, по ее мнению, тестируют на допинг.

Отметим, что отказ сдать тест не считается нарушением со стороны спортсменки, так как в этом случае ей предварительно не позвонили. При этом даже с предварительным звонком спортсмен может дважды за год нарушить правило о сообщении своего местонахождения в течение часа без последствий.

Источник также указывает, что Американское антидопинговое агентство (USADA) не считает предвзятыми свои действия по отношению к Уильямс. WTA тестированием спортсменок не занимается.