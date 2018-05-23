СМИ: полиция арестовала грабителя, напавшего на Квитову

По информации чешских СМИ, мужчина, напавший на двукратную чемпионку Уимблдона Петру Квитову в ее собственной квартире в Простейове в декабре 2016 года, был найден и арестован. Об этом сообщал в эфире телеканал CT24 со ссылкой на надежный источник. Полиция пока не подтвердила информацию об аресте подозреваемого. Сама теннисистка, которая готовится к Roland Garros, также пока воздерживается от комментариев.

Напомним, что в результате атаки вооруженного ножом грабителя у теннисистки были повреждены сухожилия и нервы в левой руке. Она перенесла сложную операцию, после которой восстанавливалась несколько месяцев. После возвращения на корт Квитова завоевала пять титулов и сейчас занимает 8-е место в рейтинге WTA.